«Роскосмос» показал солнечное затмение с высоты 400 км

Снимки опубликовал «Роскосмос». Астрономическое явление зафиксировано с высоты 400 км. Космонавту удалось сфотографировать одно из самых ожидаемых событий года.

На опубликованных кадрах видно, как Луна частично закрывает солнечный диск. Съемка была выполнена с орбиты Земли во время нахождения экипажа станции.

Затмение началось 12 августа в 18:35 мск с момента вступления полутени Луны на поверхность Земли. Его могли наблюдать жители территорий от Чукотки до Санкт-Петербурга, Мурманска и Калининграда.

Ранее было названо лучшее в России место наблюдения лунного затмения 28 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

