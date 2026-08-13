«Роскосмос» показал солнечное затмение с высоты 400 км
Российский космонавт Петр Дубров сфотографировал солнечное затмение с борта Международной космической станции, сообщают «Известия».
Снимки опубликовал «Роскосмос». Астрономическое явление зафиксировано с высоты 400 км. Космонавту удалось сфотографировать одно из самых ожидаемых событий года.
На опубликованных кадрах видно, как Луна частично закрывает солнечный диск. Съемка была выполнена с орбиты Земли во время нахождения экипажа станции.
Затмение началось 12 августа в 18:35 мск с момента вступления полутени Луны на поверхность Земли. Его могли наблюдать жители территорий от Чукотки до Санкт-Петербурга, Мурманска и Калининграда.
Ранее было названо лучшее в России место наблюдения лунного затмения 28 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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