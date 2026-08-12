Бобры из стран НАТО грозят оставить без урожая калининградских аграриев

Нашествие бобров из Польши и Литвы вызвало серьезное беспокойство среди фермеров Калининградской области из-за угрозы потери урожая. Как сообщает Telegram-канал Baza, местные жители жалуются на бобриную экспансию уже на протяжении двух месяцев.

Из-за строительства плотин водоемы выходят из берегов, что приводит к затоплению лесов и полей, а в некоторых случаях — к их заболачиванию. Опасаясь остаться без урожая, около ста добровольцев решили дать отпор зверькам и самостоятельно разобрали 43 плотины, часть из которых находилась в непосредственной близости от государственной границы стран НАТО, к которым относятся Польша и Литва.