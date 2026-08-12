Бобры из стран НАТО грозят оставить без урожая калининградских аграриев
Нашествие бобров из Польши и Литвы вызвало серьезное беспокойство среди фермеров Калининградской области из-за угрозы потери урожая. Как сообщает Telegram-канал Baza, местные жители жалуются на бобриную экспансию уже на протяжении двух месяцев.
Из-за строительства плотин водоемы выходят из берегов, что приводит к затоплению лесов и полей, а в некоторых случаях — к их заболачиванию. Опасаясь остаться без урожая, около ста добровольцев решили дать отпор зверькам и самостоятельно разобрали 43 плотины, часть из которых находилась в непосредственной близости от государственной границы стран НАТО, к которым относятся Польша и Литва.
Доктор ветеринарных наук Александр Муромцев пояснил, что появление грызунов в регионе является естественным процессом миграции животных из соседних стран. По его словам, в природе происходит своеобразный бартер, так как российские бобры одновременно с этим расселяются в западном направлении.
Специалист подчеркнул, что границы для диких животных не имеют никакого значения, поэтому устанавливать какие-либо физические заграждения от бобров невозможно. Эксперт уверен, что подобные процессы миграции носят полностью обоюдный характер.
Между тем эколог Рыбальченко ранее заявил, что в России почти не осталось отечественных бобров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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