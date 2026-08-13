Появились кадры разрушений после удара ВСУ по Новороссийску
В результате удара Вооруженных сил Украины по Новороссийску повреждены более 20 многоквартирных и частных домов, сообщают «Известия».
Кадры разрушений обнародовал оперштаб Краснодарского края. На них запечатлены поврежденный двухэтажный частный дом и многоэтажное жилое здание. Обломки беспилотника попали в здание коммерческого объекта и на территорию строительной площадки.
Серия массированных ударов украинских дронов по нескольким городам и населенным пунктам Краснодарского края произошла в ночь на 12 августа. Количество погибших после атаки ВСУ выросло до трех человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Wildberries потерял треть складских мощностей
- СМИ: На Украине наблюдаются проблемы с продуктами после ударов по распределительным центрам
- Рейс Пхукет - Нью-Дели едва не рухнул из-за пилота-наркомана
- СМИ: В Севастополе произошел блэкаут из-за атаки ВСУ
- IT-эксперт Мясоедов ответил на предложение Госдумы сделать «интернет по паспорту»
- «Роскосмос» показал солнечное затмение с высоты 400 км
- Появились кадры разрушений после удара ВСУ по Новороссийску
- Бобры из стран НАТО грозят оставить без урожая калининградских аграриев
- Медведев призвал бизнес и государство готовиться к трансформации ВПК
- Трамп: Кэролайн Левитт покинет пост пресс-секретаря Белого дома