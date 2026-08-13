Появились кадры разрушений после удара ВСУ по Новороссийску

Кадры разрушений обнародовал оперштаб Краснодарского края. На них запечатлены поврежденный двухэтажный частный дом и многоэтажное жилое здание. Обломки беспилотника попали в здание коммерческого объекта и на территорию строительной площадки.

Серия массированных ударов украинских дронов по нескольким городам и населенным пунктам Краснодарского края произошла в ночь на 12 августа. Количество погибших после атаки ВСУ выросло до трех человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

