Врач рассказал про самые полезные продукты для рациона в августе
В августе основу рациона стоит составить из сезонных овощей и фруктов, которые богаты влагой, витаминами и клетчаткой. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
По словам врача, именно в этот месяц достигает пика сезон кабачков, капусты, винограда, инжира, слив, груш и абрикосов, на которые и следует делать главный упор. При этом эксперт предостерег от чрезмерного увлечения арбузами и дынями: они отлично утоляют жажду, но съеденные в больших объемах отдельно от основной пищи могут спровоцировать брожение в кишечнике.
Умнов подчеркнул, что локальные сезонные ягоды и фрукты часто оказываются гораздо богаче по нутриентам, чем привозная экзотика, которую нередко срывают недозрелыми для длительной транспортировки. В числе безусловных лидеров специалист назвал обычные огурцы, которые на 90–95% состоят из воды, содержат полезный для сердца калий и необходимую организму клетчатку.
Врач добавил, что сочетание таких водянистых овощей с другой зеленью и белковыми продуктами дает отличный оздоровительный эффект. Это позволяет быстро восполнить дефицит жидкости в жаркую погоду и поддержать водный баланс, не перегружая при этом пищеварительную систему.
Эксперт ранее раскрыла правила безопасного консервирования летних овощей и фруктов на зиму, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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