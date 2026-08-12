Врач рассказал про самые полезные продукты для рациона в августе

В августе основу рациона стоит составить из сезонных овощей и фруктов, которые богаты влагой, витаминами и клетчаткой. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам врача, именно в этот месяц достигает пика сезон кабачков, капусты, винограда, инжира, слив, груш и абрикосов, на которые и следует делать главный упор. При этом эксперт предостерег от чрезмерного увлечения арбузами и дынями: они отлично утоляют жажду, но съеденные в больших объемах отдельно от основной пищи могут спровоцировать брожение в кишечнике.