Трамп: Кэролайн Левитт покинет пост пресс-секретаря Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт покинет свою должность в конце августа. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

Американский лидер уточнил, что Левитт решила уйти в отставку, чтобы уделять больше времени детям и семье. Трамп подчеркнул, что полностью понимает и уважает ее выбор.