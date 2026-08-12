Трамп: Кэролайн Левитт покинет пост пресс-секретаря Белого дома
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт покинет свою должность в конце августа. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.
Американский лидер уточнил, что Левитт решила уйти в отставку, чтобы уделять больше времени детям и семье. Трамп подчеркнул, что полностью понимает и уважает ее выбор.
Он высоко оценил работу Левитт, назвав ее одним из лучших пресс-секретарей за всю историю Белого дома и своим доверенным помощником. По словам президента, она «сохранит влияние в политических кругах»: Левитт останется его внештатным советником и продолжит быть «заметной фигурой в Республиканской партии». Имя преемника на освобождающуюся должность пока не раскрывается.
Кэролайн Левитт приступила к обязанностям 20 января 2025 года, в день начала второго президентского срока Дональда Трампа. В возрасте 28 лет она вошла в историю, став самой молодой пресс-секретарем Белого дома за все время существования этой должности в Соединенных Штатах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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