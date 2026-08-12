Эксперт раскрыл простые правила защиты детей от мошенников

Существуют простые правила, которые помогут родителям уберечь детей от мошеннических схем. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков.

Эксперт подчеркнул, что детям необходимо объяснить опасность передачи кодов из СМС. По его словам, такие комбинации являются фактическим ключом к кредитам и банковским счетам, а злоумышленники активно используют манипуляции доверием и стрессом для получения доступа к деньгам. Любые сообщения с просьбой назвать код или перейти по подозрительной ссылке всегда являются обманом.