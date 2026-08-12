Эксперт раскрыл простые правила защиты детей от мошенников
Существуют простые правила, которые помогут родителям уберечь детей от мошеннических схем. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков.
Эксперт подчеркнул, что детям необходимо объяснить опасность передачи кодов из СМС. По его словам, такие комбинации являются фактическим ключом к кредитам и банковским счетам, а злоумышленники активно используют манипуляции доверием и стрессом для получения доступа к деньгам. Любые сообщения с просьбой назвать код или перейти по подозрительной ссылке всегда являются обманом.
Щербаков посоветовал установить четкие границы доступа к банковским приложениям. Поскольку дети могут не осознавать последствий своих действий под психологическим давлением, надежные пароли и биометрическая защита в виде отпечатка пальца или Face ID значительно снижают риск несанкционированных операций.
Специалист также рассказал о правиле «трех минут», которое должно стать главным щитом от мошенников. Если ребенок получил подозрительное сообщение или звонок, он должен остановиться и в течение трех минут посоветоваться с родителями или любым взрослым. Злоумышленники всегда создают искусственную срочность, чтобы жертва не успела подумать, поэтому способность взять паузу является лучшей защитой.
В беседе с НСН специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин ранее рассказал, как уберечь детей от мошенников на игровых платформах.
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