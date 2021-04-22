Власти Японии планируют ввести режим ЧС из-за коронавируса

Власти Японии обсуждают возможность введения режима чрезвычайной ситуации с 25 апреля по 11 мая в Токио, а также в префектурах Осака, Киото и Хёго из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщило агентство Kyodo.

Известно также, что на это время приостановят работу питейные заведения, все мероприятия будут перенесены.

Евросоюз согласовал технические характеристики сертификатов о вакцинации

Ранее в Японии уже вводили режим ЧС локально в январе этого года, после его отмены число заболевших вновь стало стремительно расти. На 22 апреля число заразившихся новым COVID-19 в Японии составляет 546 425 человек, сообщают в посольстве Японии в России.

Ранее член делегации России в ПАСЕ Владимир Круглый выступил против введения международных ковид-паспортов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЯпонияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры