Власти Японии планируют ввести режим ЧС из-за коронавируса
Власти Японии обсуждают возможность введения режима чрезвычайной ситуации с 25 апреля по 11 мая в Токио, а также в префектурах Осака, Киото и Хёго из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщило агентство Kyodo.
Известно также, что на это время приостановят работу питейные заведения, все мероприятия будут перенесены.
Ранее в Японии уже вводили режим ЧС локально в январе этого года, после его отмены число заболевших вновь стало стремительно расти. На 22 апреля число заразившихся новым COVID-19 в Японии составляет 546 425 человек, сообщают в посольстве Японии в России.
Ранее член делегации России в ПАСЕ Владимир Круглый выступил против введения международных ковид-паспортов.
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