Власти Японии планируют ввести режим ЧС из-за коронавируса

Власти Японии обсуждают возможность введения режима чрезвычайной ситуации с 25 апреля по 11 мая в Токио, а также в префектурах Осака, Киото и Хёго из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщило агентство Kyodo.

Известно также, что на это время приостановят работу питейные заведения, все мероприятия будут перенесены.