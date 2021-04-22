Евросоюз согласовал технические характеристики сертификатов о вакцинации

Сертификаты о вакцинации должны быть внедрены во всех странах Евросоюза к июню, сообщает ТАСС.

Согласно заявлению Еврокомиссии (ЕК), согласованные странами ЕС характеристики включают «структуру данных и механизмы кодирования, в том числе QR-код, благодаря которому и цифровые и бумажные документы могут быть прочитаны и проверены».

Кроме того, в руководстве описаны программное обеспечение для выдачи сертификатов и их проверки сертификатов, а также шаблон приложения для хранения документа.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пандемию коронавируса удастся победить, когда все люди на Земле пройдут вакцинацию, сообщает РИА ФАН. При этом она выступила против предоставления каких-либо преимуществ гражданам, вакцинировавшимся от COVID-19, однако не исключила такой возможности в будущем.

