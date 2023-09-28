ВЦИОМ: 56% россиян следят за своим питанием

Ранее врач-эндокринолог, член российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в пресс-центре НСН акцентировал внимание на том, что важно не только то, какую пищу вы едите, но и то, как вы это делаете. А психолог, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов Андрей Гуляев в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что причиной набора лишнего веса могут быть психологические проблемы человека.

