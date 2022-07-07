Вице-мэр Ракова: Врачи общей практики обновят знания по узким специализациям
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Кадровом центре стартовали новые модули в рамках масштабной программы обучения для врачей общей практики, сообщает пресс-служба московского правительства.
По её словам, уже завершено изучение первых трёх модулей по оториноларингологии, офтальмологии и дерматовенерологии, в июле специалисты будут обучаться по новым направлениям: неврология, инфекционные болезни, эндокринология и урология.
«Комплексная программа из 13 модулей рассчитана на полтора года. Каждый модуль разрабатывался лучшими практикующими экспертами в своих областях, благодаря этому врачи получают объём знаний и практических навыков, необходимый для поддержания высокого стандарта оказания медицинской помощи», - подчеркнула Ракова.
В пресс-службе добавили, что за время обучения врачи усовершенствуют знания по широкому кругу вопросов в области диагностики и лечения различных заболеваний и патологий.
Ранее Ракова заявила, что московские власти дали федеральным и частным клиникам возможность перевести в цифровой вид справки о временной нетрудоспособности ребёнка (форма 095/у).
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