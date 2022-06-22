Анастасия Ракова заявила о переходе Москвы к ценностно-ориентированному здравоохранению

Переход к сфокусированной на пациенте системе здравоохранения является приоритетным для правительства Москвы, и первое направление, в котором внедряется ценностно ориентированныц подход – онкология. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Развитием онкологической службы города мы занимаемся последние несколько лет. Первые годы были посвящены трансформации системы в целом, созданию новой структуры оказания помощи и созданию материально-технической базы. Мы определили 6 якорных онкологических стационаров, оснастили новейшим оборудованием, создали современные лаборатории, открываем новые центры амбулаторной онкопомощи. В течение последнего года московское профессиональное онкологическое сообщество разрабатывало единый городской "клиентский путь" по онкологическим диагнозам», — отметила вице-мэр.

Ракова пояснила, что такой подход предполагает выстроенный процесс событий, исследований, участников, системы ответственности для пациента от подозрения на заболевание до наблюдения после лечения с учетом федеральных клинических рекомендаций. Ключевая цель каждого «клиентского пути» — своевременность и качество лечения посредством непрерывности и преемственности действий.

В столице работают над системой мониторинга выполнения «клиентских путей» по каждому заболеванию. На основе документации ежемесячно формируются данные, позволяющие проконтролировать выполнение сроков и качество предоставляемой медпомощи в 6 стационарах.

Как отметила Ракова, в феврале в Москве утвердили первые клиентские пути до этапа постановки диагноза, что позволило впервые сформировать рейтинг многопрофильных онкостационаров на основе сроков верификации диагноза, проведения онкологического консилиума и начала специализированного лечения.

«Но помимо "голых цифр", в ценностно-ориентированном подходе всегда важно учитывать обратную связь, ориентироваться на потребности самих пациентов. Поэтому медицинский рейтинг мы дополнили "пациентским". В его основу легли результаты опросов, которые мы проводим с начала этого года по анкетам, верифицированным в международной практике», — добавила вице-мэр.

Сейчас персональные помощники опрашивают пациентов, оценивая уровень их информированности об итогах консилиумов, плане лечения и возможных осложнениях, удовлетворенности помощью. На следующих этапах планируется проведение опросов по оценке состояния пациента, качеству жизни после лечения, вовлечения в процесс принятия решения.

Ракова подчеркнула, что работа по детализации клиентских путей по каждому онкологическому диагнозу будет продолжена, в ближайшее время планируется определить алгоритмы и маршрут пациента на всех этапах лечения. До конца года будет доработаны механизмы в части пожизненного наблюдения.

«Мы надеемся, что четкие "клиентские пути" и публичные рейтинги позволят сделать оказание онкологической помощи максимально понятной и прозрачной для пациентов, а также повысят ее качество», — заключила заммэра.

