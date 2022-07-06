Анастасия Ракова: Москва освободила родителей от бумажных справок по болезни ребёнка
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что московские власти дали федеральным и частным клиникам возможность перевести в цифровой вид справки о временной нетрудоспособности ребёнка (форма 095/у), сообщает пресс-служба столичного правительства.
По её словам, благодаря этому родителям больше не нужно приносить в детсад или школу бумажные документы, так как вся информация автоматически передается в систему «ЕМИАС.Школа».
«Учителя видят в электронном журнале, на какой период ребёнок освобожден от занятий. Это избавляет родителей от лишней бумажной волокиты, а также упрощает взаимодействие между медицинскими организациями, детскими садами и школами», - подчеркнула Ракова.
Она добавила, что на сегодняшний день в Москве электронную справку 095/у оформляют уже 22 федеральные и частные клиники, ещё 39 медучреждений подали заявку на подключение к проекту.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому в электронный вид переводится подача заявлений на надомное и стационарное соцобслуживание.
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