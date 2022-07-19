Вице-мэр Ракова: в больницах Москвы тестируют инновационные российские эндопротезы

Она отметила, что имплантаты тестировали врачи ГКБ имени В.М. Буянова, ГКБ №67 имени Л.А. Ворохобова, Первой градской и ГКБ №7 имени С.С. Юдина, в настоящее время запускается апробация материала в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и Боткинской больнице.

«Мы ожидаем, что сможем заместить западные аналоги в ряде областей медицины... хирургии, нейрохирургии и травматологии... пациентам будут доступны самые современные методики вне зависимости от внешних факторов. Также мы прогнозируем снижение стоимости проведения высокотехнологичных операций», — рассказала Ракова.

В пресс-службе уточнили, что тестируемые имплантаты выпускает российская компания из Нижнего Новгорода «Айкон Лаб», специалисты которой разрабатывают их на основе собственных инновационных зарегистрированных материалов Реперен и Рекост.

Коммерческий директор «Айкон Лаб» Андрей Гришин, в свою очередь, добавил, что компания планирует создать в Москве 3D-аддитивную лабораторию «для обработки цифровых данных, моделирования и производства индивидуальных имплантатов с сокращением сроков по их изготовлению».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл в столице площадку по производству протезно-ортопедических изделий и имплантов в ФГУП «ЦИТО».