Вице-мэр Ракова: в больницах Москвы тестируют инновационные российские эндопротезы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что московский центр инновационных технологий в здравоохранении Комплекса социального развития успешно провел тестирование российских импортозамещающих имплантатов, сообщает пресс-служба столичного правительства.
Она отметила, что имплантаты тестировали врачи ГКБ имени В.М. Буянова, ГКБ №67 имени Л.А. Ворохобова, Первой градской и ГКБ №7 имени С.С. Юдина, в настоящее время запускается апробация материала в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и Боткинской больнице.
«Мы ожидаем, что сможем заместить западные аналоги в ряде областей медицины... хирургии, нейрохирургии и травматологии... пациентам будут доступны самые современные методики вне зависимости от внешних факторов. Также мы прогнозируем снижение стоимости проведения высокотехнологичных операций», — рассказала Ракова.
В пресс-службе уточнили, что тестируемые имплантаты выпускает российская компания из Нижнего Новгорода «Айкон Лаб», специалисты которой разрабатывают их на основе собственных инновационных зарегистрированных материалов Реперен и Рекост.
Коммерческий директор «Айкон Лаб» Андрей Гришин, в свою очередь, добавил, что компания планирует создать в Москве 3D-аддитивную лабораторию «для обработки цифровых данных, моделирования и производства индивидуальных имплантатов с сокращением сроков по их изготовлению».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл в столице площадку по производству протезно-ортопедических изделий и имплантов в ФГУП «ЦИТО».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 200 / сут.
Умерли
382 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 186 / сут.
- СМИ: ЕС ослабит санкции против нескольких банков РФ для торговли продовольствием
- Курс доллара на Мосбирже вновь опустился ниже 55 рублей
- Песков прокомментировал планы Киева уничтожить ЧФ и отвоевать Крым
- Авиационный брокер рассказал о главных причинах падения самолётов
- «Клоунада». В Крыму ответили на угрозы Киева «отвоевать» полуостров
- Басурин: Ракеты HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину
- В Федерации тенниса России не стали комментировать каминг-аут Касаткиной
- Росздравнадзор требует активизировать профилактику COVID-19 в регионах
- Песков отказался отвечать на вопрос об участии Путина в выборах 2024 года
- Замглавы Минобороны Украины пригрозил потопить российский флот и отвоевать Крым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru