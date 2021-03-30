Собянин открыл новое производство эндопротезов на базе ФГУП «ЦИТО»
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в столице площадку по производству протезно-ортопедических изделий и имплантов в ФГУП «ЦИТО». Как сообщает пресс-служба мэрии, на торжественной церемонии присутствовали также глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и глава Минтруда РФ Антон Котяков.
Градоначальник заявил, что первоклассное высокотехнологичное производство, которое появилось в районе Коптево на ул. Приорова, является не только очень важным, но и гуманитарным проектом.
По его словам, деятельность предприятия позволит помочь тысячам людей, которые попадают в страшную ситуацию с ампутацей конечностей, вернуться к нормальной жизни, при этом заменив огромный поток импортной продукции.
Мэр отметил, что Москва является одним из главных потребителей продукции производственной площадки «ЦИТО».
Собянин добавил, что с 1 мая 2021 года в Москве будет запущен новый сервис для граждан, перенесших ампутацию конечностей, в который войдут работники «ЦИТО», медико-социальной экспертизы, департаментов соцзащиты и здравоохранения.
«Для каждого человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию, и которому требуется такого рода помощь, назначается индивидуальный помощник, который будет координировать работу всех этих ведомств и оказывать индивидуальную персональную до и во время проведения операции, реабилитации, психологической реабилитации, трудоустройства и так далее», - отметил мэр.
В московской мэрии уточнили, что площадь нового предприятия по изготовлению индивидуальных имплантатов и протезно-ортопедических изделий, в том числе повышенной функциональности, превышает 11 тысяч квадратных метров. Здесь будет создано либо модернизировано около 150 рабочих мест, размещено 300 единиц технологического оборудования.
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