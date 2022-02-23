Инфекционист Малышев: в России стабилизируется ситуация с коронавирусом
В ближайшее время показатель заболеваемости COVID-19 упадет в России ниже 100 тысяч случаев в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на врача-инфекциониста Николая Малышева.
«Тенденция к снижению заболеваемости ковидом есть. В ближайшее время мы эти цифры увидим», - сообщил врач.
Как заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков, в стране стабилизируется ситуация с коронавирусом, заболеваемость снижается. «Все более-менее стабилизируется, останется 15-20 тыс. заболевших, - сказал Тимаков.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила смягчение требований и методических рекомендаций по профилактике коронавируса, но с учётом клинических и эпидособенностей штамма «омикрон».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,7 млн+135 тыс. / сут.
Умерли
347 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
12,7 млн+164 тыс. / сут.
- Инфекционист Малышев: в России стабилизируется ситуация с коронавирусом
- Кустурица заявил о желании получить российское гражданство
- Столтенберг: К применению готовы 100 военных самолетов НАТО
- Захарова высмеяла Кличко за плохое знание истории
- Украина получила военную помощь на 1,5 миллиарда долларов
- Мурашко назвал сроки ревакцинации в условиях «омикрон»-штамма
- В Кремле рассказали, когда Москва даст ответ на новые санкции
- Рубль укрепился после речи Байдена
- В Амстердаме из магазина Apple, где захватили заложников, спаслись несколько человек
- США готовы к введению санкций против Сбербанка и ВТБ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru