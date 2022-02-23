Инфекционист Малышев: в России стабилизируется ситуация с коронавирусом

В ближайшее время показатель заболеваемости COVID-19 упадет в России ниже 100 тысяч случаев в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на врача-инфекциониста Николая Малышева.

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«Тенденция к снижению заболеваемости ковидом есть. В ближайшее время мы эти цифры увидим», - сообщил врач.

Как заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков, в стране стабилизируется ситуация с коронавирусом, заболеваемость снижается. «Все более-менее стабилизируется, останется 15-20 тыс. заболевших, - сказал Тимаков.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила смягчение требований и методических рекомендаций по профилактике коронавируса, но с учётом клинических и эпидособенностей штамма «омикрон».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирус
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