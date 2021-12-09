Вирусолог заявил, что полностью уничтожить COVID-19 нельзя

Коронавирус не получится уничтожить полностью из-за особенностей его распространения. Такое мнение высказал вирусолог Анатолий Альтштейн.

«В отличие от оспы, от коронавируса мы не избавимся, по-видимому, никогда», - сказал он ura.ru.

Роспотребнадзор назвал симптомы «омикрон»-штамма

По словам ученого, этот вирус человеку может передаваться и от животных, и от людей. Он пояснил, что даже если сейчас получится полностью подавить SARS-CoV-2, то инфекция не исчезнет, а просто «где-то притаится» и затем снова вернется от животных.

Искоренить коронавирус не удастся, подчеркнул Альтштейн.

Ранее ВОЗ заявила, что штамм «омикрон» может оказать существенное влияние на течение пандемии коронавируса. Однако, какое именно, пока говорить рано в силу его малой изученности.


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