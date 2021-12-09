Роспотребнадзор назвал симптомы «омикрон»-штамма

У заразившихся новой разновидностью коронавируса «омикрон» отмечается усталость и слабость, сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.

ВОЗ: «Омикрон» может оказать существенное влияние на пандемию

Также наблюдается подъем температуры тела до 38 градусов и выше, головная боль, кашель и снижение аппетита.

Типичные для коронавируса симптомы, среди которых поражение легких, также отмечаются при «омикроне», отметила медик.

Как сообщил ранее глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала, из-за нового штамма коронавируса «омикрон» произойдет замедление восстановления мировой экономики.

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусРоспотребнадзор
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