Роспотребнадзор назвал симптомы «омикрон»-штамма
У заразившихся новой разновидностью коронавируса «омикрон» отмечается усталость и слабость, сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.
Также наблюдается подъем температуры тела до 38 градусов и выше, головная боль, кашель и снижение аппетита.
Типичные для коронавируса симптомы, среди которых поражение легких, также отмечаются при «омикроне», отметила медик.
Как сообщил ранее глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала, из-за нового штамма коронавируса «омикрон» произойдет замедление восстановления мировой экономики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru