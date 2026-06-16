Германия: К бою с Россией готовы «сегодня ночью»

«Если мне сейчас позвонят и скажут, что у нас соответствующая ситуация, мы должны быть готовы немедленно — мы будем готовы»,— указал он. По словам генерала, речь идет не только о нападении непосредственно на Германию.

«НАТО — это НАТО, до последнего сантиметра. Я думаю, нам нужно приложить очень серьезные усилия для того, чтобы осуществлять наблюдение с точки зрения безопасности и, при необходимости, действовать в определенных регионах»,— пояснил Нойманн.

Отмечается, что в случае конфронтации Москвы с Альянсом наибольший ущерб будет нанесен Калининграду, Кольскому полуострову и акватории Черного моря.

Ранее депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник заявил, что вооруженные силы РФ, размещённые в Калининградской области способны защитить регион и уничтожить любого противника в случае угрозы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

