Германия: К бою с Россией готовы «сегодня ночью»
ФРГ готова сразиться с Россией «сегодня ночью», заявил командующий немецкими ВВС Хольгер Нойманн, сообащет The Telegraph.
«Если мне сейчас позвонят и скажут, что у нас соответствующая ситуация, мы должны быть готовы немедленно — мы будем готовы»,— указал он. По словам генерала, речь идет не только о нападении непосредственно на Германию.
«НАТО — это НАТО, до последнего сантиметра. Я думаю, нам нужно приложить очень серьезные усилия для того, чтобы осуществлять наблюдение с точки зрения безопасности и, при необходимости, действовать в определенных регионах»,— пояснил Нойманн.
Отмечается, что в случае конфронтации Москвы с Альянсом наибольший ущерб будет нанесен Калининграду, Кольскому полуострову и акватории Черного моря.
Ранее депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник заявил, что вооруженные силы РФ, размещённые в Калининградской области способны защитить регион и уничтожить любого противника в случае угрозы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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