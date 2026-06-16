Минтранс предложил Путину построить две новые ВСМ

Президент предложил руководителю министерства обсудить развитие первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали. «Вопросов много, комплекс у вас огромный. Давайте с этого и начнем – с ВСМ, с высокоскоростной магистрали. Как работа идет?» – поинтересовался Путин. Никитин указал, что «проработали возможные дальнейшие варианты развития ВСМ».

Глава ведомства отметил, что оценка проектов проводилась с учетом сокращения времени в пути, пассажиропотока, инвестиций и вклада в валовой внутренний продукт. Самым эффективным внутренним маршрутом назван участок от Москвы до Нижнего Новгорода с последующим продлением до Казани. Министр транспорта подчеркнул, что данная дорога обеспечит максимальный экономический прирост. Вторым по значимости и интересу назван международный проект магистрали между Москвой и Минском.

Ранее стало известно, что на ВСМ Москва — Петербург запустят сдвоенные поезда при нагрузке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

