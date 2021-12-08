ВОЗ: «Омикрон» может оказать существенное влияние на пандемию

Штамм «омикрон» может оказать существенное влияние на течение пандемии коронавируса. Соответствующее заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Ученые опубликовали первую фотографию «омикрона»

По его словам, пока сложно сказать о том, каким будет это влияние. Он отметил, что штамм распространяется быстро и имеет большое количество мутаций, в связи с чем ученым необходимо время для его анализа.

Гебрейесус напомнил, что штамм зафиксирован уже в 57 странах мира.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил, что следующий год может стать финальным для пандемии, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, и все будет зависеть только от поведения населения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирус
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