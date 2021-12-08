ВОЗ: «Омикрон» может оказать существенное влияние на пандемию
Штамм «омикрон» может оказать существенное влияние на течение пандемии коронавируса. Соответствующее заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, пока сложно сказать о том, каким будет это влияние. Он отметил, что штамм распространяется быстро и имеет большое количество мутаций, в связи с чем ученым необходимо время для его анализа.
Гебрейесус напомнил, что штамм зафиксирован уже в 57 странах мира.
Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил, что следующий год может стать финальным для пандемии, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, и все будет зависеть только от поведения населения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 752 / сут.
Умерли
285 тыс.+1 179 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+36 976 / сут.
- Байден исключил ввод войск США на Украину
- Путин позитивно оценил переговоры с Байденом
- МИД России направил ноту посольству США из-за военной активности НАТО
- Стрелок из МФЦ признал вину
- «Это коррупция»: В Госдуме связали указатели на таджикском с подделкой документов
- В Москве создан достаточный объем коек для лечения гриппа и ОРВИ у детей
- Путин: Москва передаст Вашингтону «свои соображения» по Украине
- В Госдуме предложили выделить отдельные места для запуска салютов
- Путин заявил, что НАТО считает Россию противником
- Песков: НАТО подминает Украину под себя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru