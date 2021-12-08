ВОЗ: «Омикрон» может оказать существенное влияние на пандемию

По его словам, пока сложно сказать о том, каким будет это влияние. Он отметил, что штамм распространяется быстро и имеет большое количество мутаций, в связи с чем ученым необходимо время для его анализа.

Гебрейесус напомнил, что штамм зафиксирован уже в 57 странах мира.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил, что следующий год может стать финальным для пандемии, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, и все будет зависеть только от поведения населения.



