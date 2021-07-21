Вирусолог усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19
Эффективность полыни при лечении коронавируса вызывает сомнение, заявил вирусолог Алексей Аграновский в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Он отметил, что экстракт полыни применяется для лечения гастроэнтерологических заболеваний, в то время, как COVID-19 в первую очередь поражает дыхательные пути.
По его ловам, вопрос доставки лекарства в нужное место не менее важный, чем действие этого лекарства.
Аграновский добавил, что единственным пособом борьбы с вирусом остается вакцинация. «Тогда вся безобразная история закончится», — резюмировал эксперт.
Ранее журнал Scientific Reports опубликовал исследование немецких ученых, согласно которому содержащийся в полыни артемизинин способен подавлять вирус SARS-CoV-2.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+23 704 / сут.
Умерли
151 тыс.+783 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+22 584 / сут.
- СМИ сообщили об утечке данных владельцев билетов и волонтеров ОИ В Токио
- Вирусолог усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19
- Казанского стрелка перевели в психиатрическую больницу
- Туристы раскритиковали российские курорты на Чёрном море
- Биржевая цена бензина Аи-95 обновила исторический максимум
- Экс-директору «Открытой России» Пивоварову продлили срок ареста
- Юрист назвал последствия возможного признания Галявиева невменяемым
- Режим ЧС ввели в Карелии из-за лесных пожаров
- Мэр украинского Днепра оказался космическим туристом
- «Дают показания». Хинштейн рассказал подробности по делу главы ГИБДД Ставрополья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru