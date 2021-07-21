Вирусолог усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19

Эффективность полыни при лечении коронавируса вызывает сомнение, заявил вирусолог Алексей Аграновский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что экстракт полыни применяется для лечения гастроэнтерологических заболеваний, в то время, как COVID-19 в первую очередь поражает дыхательные пути.

По его ловам, вопрос доставки лекарства в нужное место не менее важный, чем действие этого лекарства.

Аграновский добавил, что единственным пособом борьбы с вирусом остается вакцинация. «Тогда вся безобразная история закончится», — резюмировал эксперт.

Ранее журнал Scientific Reports опубликовал исследование немецких ученых, согласно которому содержащийся в полыни артемизинин способен подавлять вирус SARS-CoV-2.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:ВирусКоронавирус
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