Вирусолог усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19

Эффективность полыни при лечении коронавируса вызывает сомнение, заявил вирусолог Алексей Аграновский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что экстракт полыни применяется для лечения гастроэнтерологических заболеваний, в то время, как COVID-19 в первую очередь поражает дыхательные пути.

По его ловам, вопрос доставки лекарства в нужное место не менее важный, чем действие этого лекарства.

Аграновский добавил, что единственным пособом борьбы с вирусом остается вакцинация. «Тогда вся безобразная история закончится», — резюмировал эксперт.

Ранее журнал Scientific Reports опубликовал исследование немецких ученых, согласно которому содержащийся в полыни артемизинин способен подавлять вирус SARS-CoV-2.

