Попова отметила существенную стабилизацию по COVID-19 в РФ

Снижение заболеваемости коронавирусом фиксируется в 22 субъектах федерации, рост отмечен только в двух, в остальных регионах ситуация стабилизируется. Об этом сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

Она выступила на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией. По данным Поповой, количество госпитализаций пациентов с COVID-19 впервые за десять дней сократилось на 16%. Более 900 тысяч граждан находятся под наблюдением в связи с контактами с заражёнными.

Глава Роспотребнадзора также констатировала снижение средненедельного темпа прироста заболеваемости коронавирусом в январе до 0,7%. При этом в декабре показатель составлял от 1,2% до 0,9%, отмечают «Известия».

За прошедшие сутки в России зафиксировали 22 934 новых случая заболевания COVID-19. Умер 531 пациент с коронавирусом, выздоровели 24 755 человек.

