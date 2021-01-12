Попова отметила существенную стабилизацию по COVID-19 в РФ
Снижение заболеваемости коронавирусом фиксируется в 22 субъектах федерации, рост отмечен только в двух, в остальных регионах ситуация стабилизируется. Об этом сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.
Она выступила на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией. По данным Поповой, количество госпитализаций пациентов с COVID-19 впервые за десять дней сократилось на 16%. Более 900 тысяч граждан находятся под наблюдением в связи с контактами с заражёнными.
Глава Роспотребнадзора также констатировала снижение средненедельного темпа прироста заболеваемости коронавирусом в январе до 0,7%. При этом в декабре показатель составлял от 1,2% до 0,9%, отмечают «Известия».
За прошедшие сутки в России зафиксировали 22 934 новых случая заболевания COVID-19. Умер 531 пациент с коронавирусом, выздоровели 24 755 человек.
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Заразились
3,4 млн+22 934 / сут.
Умерли
62 804+531 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+24 755 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru