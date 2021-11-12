Вирусолог спрогнозировал победу над коронавирусом в России
Россия, как ожидается, справится с эпидемией COVID-19 в 2022 году, хотя коронавирус никуда не денется, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна.
По его словам, вспышки еще будут случаться. «… Я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет, но вирус, конечно, никуда не денется, и вспышки все равно останутся, и надолго это будет, и вакцинироваться нам придется», — сказал медик.
К концу весны 2022 года в России будет покончено с «острой пандемией», а уровень коллективного иммунитета превысит 65%, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+40 759 / сут.
Умерли
40 759+2 701 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+33 156 / сут.
- В Госдуме предложили выдавать QR-коды россиянам с антителами к COVID-19
- В украинском Минэнерго заявили об энергетической войне с Россией
- Гинцбург назвал способ борьбы со штаммом «дельта»
- Вирусолог спрогнозировал победу над коронавирусом в России
- Мошенники продают в Сети данные покупателей поддельных справок о вакцинации
- ОАК: беспилотный Checkmate позволит реализовывать новые тактические приемы
- Вашингтон предупредил Брюссель о «планах» Москвы по «вторжению» на Украину
- Военные РФ создали БАД против коронавируса
- Кулеба: Киев изменил «ход игры» с США в свою пользу
- В Еврокомиссии оценили вероятность санкций против «Аэрофлота»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru