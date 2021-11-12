Вирусолог спрогнозировал победу над коронавирусом в России

По его словам, вспышки еще будут случаться. «… Я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет, но вирус, конечно, никуда не денется, и вспышки все равно останутся, и надолго это будет, и вакцинироваться нам придется», — сказал медик.

К концу весны 2022 года в России будет покончено с «острой пандемией», а уровень коллективного иммунитета превысит 65%, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

