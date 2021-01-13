Вирусолог сообщил о зимнем плато по коронавирусу

«Вы вспомните весенний период: у нас на пике было немного больше 11 тысяч. А сейчас идет 23 тысячи. Это все - наше зимнее плато», - сказал специалист.

По словам Альтштейна, на данный момент объемы вакцинации недостаточны для широкого охвата населения, передает телеканал «360».

Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что новая вспышка заражения коронавирусом может произойти Украине, если страна откажется от закупки российской вакцины «Спутник V», пишет URA.ru.

