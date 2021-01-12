Экс-премьер Украины назвал «дураком» главу МИД из-за русской вакцины

Против применения на Украине российской вакцины от COVID-19 высказался глава МИД страны Дмитрий Кулеба. По его мнению, пропагандистские возможности вакцины «Спутник V», разработанной российским НИЦ имени Гамалеи, «намного превышают его реальные возможности и эффективность». Кулеба заявил, что окончательных результатов исследований «Спутника V» нет, и это является медицинским показателем.

Бывший глава правительства Украины Николай Азаров в эфире НСН выразил сомнение в профпригодности Кулебы.

«Дурак этот Кулеба, что еще сказать. Он много глупых заявлений сделал в последнее время. Человек не на месте, забывает, что, помимо пропагандистских вопросов, есть вопросы безопасности и здоровья собственных граждан. Человек просто не на своем месте», - отметил Азаров.