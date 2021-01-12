Экс-премьер Украины назвал «дураком» главу МИД из-за русской вакцины

Бывший глава правительства Украины в эфире НСН выразил сомнение в профпригодности министра иностранных дел после слов про российскую вакцину.



Против применения на Украине российской вакцины от COVID-19 высказался глава МИД страны Дмитрий Кулеба. По его мнению, пропагандистские возможности вакцины «Спутник V», разработанной российским НИЦ имени Гамалеи, «намного превышают его реальные возможности и эффективность». Кулеба заявил, что окончательных результатов исследований «Спутника V» нет, и это является медицинским показателем.

Бывший глава правительства Украины Николай Азаров в эфире НСН выразил сомнение в профпригодности Кулебы.

«Дурак этот Кулеба, что еще сказать. Он много глупых заявлений сделал в последнее время. Человек не на месте, забывает, что, помимо пропагандистских вопросов, есть вопросы безопасности и здоровья собственных граждан. Человек просто не на своем месте», - отметил Азаров.

Палестина зарегистрировала вакцину «Спутник V»

Сам Азаров выразил готовность пройти вакцинацию российским «Спутником».

«Я бы провакцинировался. Мне 73 года, и пока я не слышал приглашения вакцинироваться. Но как только оно будет, я обязательно провакцинируюсь. Если не будет никаких противопоказаний. Я доверяю институту Гамалеи. Это наш, харьковский ученый был в свое время, крупнейший академик. Я знаю этот центр, хорошее мнение о нем», - заключил собеседник НСН.

Ранее украинская фармкомпания «Биолек» подтвердила, что 31 декабря 2020 года подала в Минздрав Украины заявление о регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:Николай АзаровУкраинаВакцина
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