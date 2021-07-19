Вирусолог сообщил, как сформировать коллективный иммунитет к штамму «Дельта»

Формирование коллективного иммунитета к штамму коронавируса «Дельта» возможно при вакцинации более 80% населения России, сообщают «Известия» со ссылкой на вирусолога Сергея Нетесова.

Эксперт: коллективный иммунитет от COVID-19 в России достиг 60 процентов

В настоящее время в России одним компонентом вакцинировано чуть более 20% жителей страны. Как отмечает Нетесов, сегодня уже есть опубликованные оценки зарубежных вакцин против варианта «Дельта», эффективность которых ниже на 5-10%.

Вирусолог подчеркнул, что важно внедрить тестирование на антитела к разным белкам вируса.

Ранее стало известно, что в России коллективный иммунитет от коронавируса достиг порядка 60 процентов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры