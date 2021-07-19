Вирусолог сообщил, как сформировать коллективный иммунитет к штамму «Дельта»
Формирование коллективного иммунитета к штамму коронавируса «Дельта» возможно при вакцинации более 80% населения России, сообщают «Известия» со ссылкой на вирусолога Сергея Нетесова.
В настоящее время в России одним компонентом вакцинировано чуть более 20% жителей страны. Как отмечает Нетесов, сегодня уже есть опубликованные оценки зарубежных вакцин против варианта «Дельта», эффективность которых ниже на 5-10%.
Вирусолог подчеркнул, что важно внедрить тестирование на антитела к разным белкам вируса.
Ранее стало известно, что в России коллективный иммунитет от коронавируса достиг порядка 60 процентов.
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