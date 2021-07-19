Эксперт: коллективный иммунитет от COVID-19 в России достиг 60 процентов

В России коллективный иммунитет от коронавируса, по предварительным данным, достиг порядка 60 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арега Тотоляна.

Роспотребнадзор продлил срок подачи сведений о вакцинации 60% сотрудников

Однако, по его словам, в стране необходимо дойти до уровня в 90 процентов, так как «это не тот уровень, который позволяет выдохнуть».

По мнению врача-пульмонолога Василия Штабницкого, привить 80 процентов граждан России можно благодаря принудительной вакцинации, сообщает Lenta.ru.

Человечество может преодолеть третью волну пандемии коронавируса с помощью вакцинации не менее 80% населения. Об этом заявил доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов.

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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