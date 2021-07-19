Эксперт: коллективный иммунитет от COVID-19 в России достиг 60 процентов

Однако, по его словам, в стране необходимо дойти до уровня в 90 процентов, так как «это не тот уровень, который позволяет выдохнуть».

По мнению врача-пульмонолога Василия Штабницкого, привить 80 процентов граждан России можно благодаря принудительной вакцинации, сообщает Lenta.ru.

Человечество может преодолеть третью волну пандемии коронавируса с помощью вакцинации не менее 80% населения. Об этом заявил доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов.

