Вирусолог рассказал, почему прививка от COVID-19 повышает температуру

Врач-вирусолог Евгений Тимаков назвал повышение температуры после вакцинации от коронавирусной инфекции нормальной реакцией организм. Специалист пояснил, что, к примеру, вакцина «Спутник V» имитирует инфекционный процесс, но не заражает человека — иммунный ответ будет тот, который положен при инфекционных заболеваниях.

«При этом человек не болеет, не заразен, но повышенная температура — это нормальная реакция на вакцину. Если температура держится в течение трёх дней, это совершенно нормально. В случае, если температура очень высокая — под 40 градусов или держится больше трёх дней, нужно обязательно показаться врачу, чтобы выяснить причину таких реакций», — цитирует вирусолога «Радио 1».

Также Евгений Тимаков добавил, что в случае, когда температура поднимается выше 38 градусов и человек чувствует недомогание, можно принять таблетку парацетамола.