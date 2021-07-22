Вирусолог рассказал, почему прививка от COVID-19 повышает температуру
Врач-вирусолог Евгений Тимаков назвал повышение температуры после вакцинации от коронавирусной инфекции нормальной реакцией организм. Специалист пояснил, что, к примеру, вакцина «Спутник V» имитирует инфекционный процесс, но не заражает человека — иммунный ответ будет тот, который положен при инфекционных заболеваниях.
«При этом человек не болеет, не заразен, но повышенная температура — это нормальная реакция на вакцину. Если температура держится в течение трёх дней, это совершенно нормально. В случае, если температура очень высокая — под 40 градусов или держится больше трёх дней, нужно обязательно показаться врачу, чтобы выяснить причину таких реакций», — цитирует вирусолога «Радио 1».
Также Евгений Тимаков добавил, что в случае, когда температура поднимается выше 38 градусов и человек чувствует недомогание, можно принять таблетку парацетамола.
А ранее врач рассказал, чего не следует делать до и после вакцинации от COVID-19. По словам Тимакова, за сутки до прививки следует отказать от посещения сауны, употребления спиртных напитков, активных занятий спортом и фитнесом. Кроме того, не стоит купаться и посещать пляжи. За неделю до введения вакцины нужно максимально ограничить контакты и по возможности не посещать общественные места.
Все перечисленные рекомендации, как отметил врач, стоит соблюдать в течение трех дней и после вакцинации от COVID-19.
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