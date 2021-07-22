Медик назвала способ преодолеть страх перед вакцинацией
Страх перед вакцинацией может спровоцировать побочные эффекты психосоматического характера. Об этом в интервью радио Sputnik заявила кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и психосоматической патологии Российского университета дружба народов Надежда Зуйкова.
Иногда в таких случаях человек может ощущать после прививки симптомы побочных эффектов, которых на самом деле могло бы и не быть – это психологическая реакция организма.
По ее словам, возможен даже невротический подъем температуры. Если человек отчетливо боится прививки, ему необходимо вспомнить, как организм ранее реагировал на такие события.
Если с волнением справиться не получается, можно выпить успокоительные: пустырник или валокордин.
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