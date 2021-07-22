Медик назвала способ преодолеть страх перед вакцинацией

Страх перед вакцинацией может спровоцировать побочные эффекты психосоматического характера. Об этом в интервью радио Sputnik заявила кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и психосоматической патологии Российского университета дружба народов Надежда Зуйкова.

Иногда в таких случаях человек может ощущать после прививки симптомы побочных эффектов, которых на самом деле могло бы и не быть – это психологическая реакция организма.