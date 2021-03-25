Вирусолог рассказал о предстоящем подъеме заболеваемости коронавирусом
Вирусолог Альберт Ризванов спрогнозировал ситуацию с распространением коронавируса по России в ближайшем будущем, пишут «Известия».
Так, весной можно ожидать очередной подъем, за которым последует спад. По словам эксперта, это произойдет в середине весны. Снижение количества заболевших следует ожидать летом. Как отметил Ризванов, «все будет зависеть от скорости кампании по вакцинации».
Он напомнил, что все зарегистрированные в стране вакцины против коронавируса показали свою безопасность и эффективность.
Новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России возможен в середине апреля. Об этом заявил инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков. При этом он заверил, что уровень распространения COVID-19 в России не достигнет европейских показателей.
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