Вирусолог рассказал, кому нужна прививка от клещевого энцефалита

Вакцинироваться от клещевого энцефалита нужно людям, часто выезжающим на природу, в лесу. Обезопасить себя должны, в том числе охотники, собирающиеся в тайгу. Об этом сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, большинство охотников и так делают прививку. Жителям городов такая вакцина особенно не требуется, сказал Альтштейн в беседе с News.ru.

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Симптомами клещевого энцефалита являются высокая температура, слабость в мышцах и конечностях, а также сильная головная боль. Вокруг укуса насекомым появляется красное пятно и сыпь. При обнаружении таких симптомов, необходимо срочно обратиться к врачу.

В России от клещевого энцефалита ежегодно умирают 20 человек, заявил ранее старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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