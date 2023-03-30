Вирусолог рассказал, кому нужна прививка от клещевого энцефалита
Вакцинироваться от клещевого энцефалита нужно людям, часто выезжающим на природу, в лесу. Обезопасить себя должны, в том числе охотники, собирающиеся в тайгу. Об этом сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
По его словам, большинство охотников и так делают прививку. Жителям городов такая вакцина особенно не требуется, сказал Альтштейн в беседе с News.ru.
Симптомами клещевого энцефалита являются высокая температура, слабость в мышцах и конечностях, а также сильная головная боль. Вокруг укуса насекомым появляется красное пятно и сыпь. При обнаружении таких симптомов, необходимо срочно обратиться к врачу.
В России от клещевого энцефалита ежегодно умирают 20 человек, заявил ранее старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru