Вирусолог рассказал, кому нужна прививка от клещевого энцефалита

Вакцинироваться от клещевого энцефалита нужно людям, часто выезжающим на природу, в лесу. Обезопасить себя должны, в том числе охотники, собирающиеся в тайгу. Об этом сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, большинство охотников и так делают прививку. Жителям городов такая вакцина особенно не требуется, сказал Альтштейн в беседе с News.ru.