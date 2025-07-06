Гладков: Два человека погибли при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Два человека погибли при ударе украинского дрона по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Теlegram-канале.

Три человека погибли в результате удара по предприятию в Ижевске

По информации губернатора, ВСУ нанесли целенаправленный удар с помощью дрона по легковому автомобилю на участке дороги Шебекино — Белгород. В результате мужчина и женщина получили ранения, от которых скончались на месте. Автомобиль полностью сгорел.

Гладков также выразил соболезнования всем родным и близким погибших.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что три человека погибли, 45 пострадали в результате удара по предприятию в Ижевске, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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