Путин: БРИКС существенно превосходит G7 по экономике

По словам Путина, на страны БРИКС приходится не только треть территории Земли и почти половина её населения, но и около 40% мировой экономики. По данным МВФ за 2025 год, совокупный ВВП стран объединения по паритету покупательной способности (ППС) составляет 77 триллионов долларов, что значительно превосходит другие объединения, включая «Большую семёрку», где совокупный ВВП по ППС равен 57 триллионам долларов, отметил Путин.

Ранее на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Путин заявил, что в начале века страны БРИКС составляли лишь пятую часть глобальной экономики, а сегодня эта цифра равна уже 40%, мообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

