Собянин: ПВО сбили шесть беспилотников, летевших на Москву

Российские силы ПВО сбили шесть беспилотников, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Теlegram-канале.

Минобороны: ПВО сбило 39 украинских беспилотников

По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили 39 украинских беспилотников над шестью региона страны, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
ТЕГИ:БеспилотникиСобянинМоскваРоссия

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