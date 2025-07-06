Собянин: ПВО сбили шесть беспилотников, летевших на Москву
6 июля 202518:55
Российские силы ПВО сбили шесть беспилотников, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Теlegram-канале.
По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили 39 украинских беспилотников над шестью региона страны, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
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