Минобороны: ПВО сбило 48 украинских беспилотников
Российские средства ПВО сбили 48 украинских беспилотников над восьмью регионами страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В период с 14.20 мск до 19.30 мск средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских БПЛА самолетного типа», - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны были сбиты дежурными средствами ПВО.
Наибольшее количество дронов — 13 — было уничтожено территорией Калужской области. Над Брянской - 10, еще 9 - над территорией Московского региона. По 6 БПЛА ликвидировано в небе Белгородской и Смоленской областях. Два дрона сбили в Ленинградской области, а еще по одному над Курской и Новгородской областями.
Ранее в МО РФ сообщили, что в период с утра и до обеда силы ПВО сбили 39 украинских беспилотников, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
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