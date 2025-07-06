СМИ: Как минимум 59 человек погибли в результате наводнения в Техасе

В результате наводнений в американском штате Техас погибли не менее 59 человек, среди которых как минимум 15 детей. Об этом сообщил вице-губернатор штата Дэн Патрик в эфире Fox News.

Число погибших из-за наводнений в Техасе увеличилось до 24

Как пишет Forbes, спасательные команды ищут группу детей из примерно 27 человек, которые посещали Camp Mystic — христианский летний лагерь для девочек на берегу реки Гваделупе.

Губернатора Техаса Грег Эбботт в свою очередь заявил, что береговая охрана и не менее 1000 спасателей из техасских государственных служб спасли более 850 человек в округе Керр, где произошло одно из самых сильных наводнений.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел режим бедствия в округе Керр.

В мае на востоке Конго как минимум 203 человека стали жертвами сильного наводнения, сообщает Теlegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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