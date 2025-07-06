В саратовском Энгельсе автомобиль въехал в компанию подростков
Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Энгельсе Саратовской области, в результате которого скончалась несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщает региональное управление СК.
По предварительным данным, 6 июля 2025 года в городе Энгельс водитель автомобиля «ВАЗ 2110», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на троих пешеходов. В результате происшествия несовершеннолетняя девушка скончалась на месте.
В настоящее время сотрудники следственного комитета проводят осмотр места ДТП, предполагаемый виновник аварии задержан.
По информации прокуратуры, еще одного несовершеннолетнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
Ранее в Москве в ДТП с участием такси пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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