В саратовском Энгельсе автомобиль въехал в компанию подростков

По предварительным данным, 6 июля 2025 года в городе Энгельс водитель автомобиля «ВАЗ 2110», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на троих пешеходов. В результате происшествия несовершеннолетняя девушка скончалась на месте.

В настоящее время сотрудники следственного комитета проводят осмотр места ДТП, предполагаемый виновник аварии задержан.

По информации прокуратуры, еще одного несовершеннолетнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Ранее в Москве в ДТП с участием такси пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».