Путин: расчёты в нацвалютах между странами БРИКС растут
6 июля 202520:49
Расчёты в национальных валютах между государствами БРИКС растут. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления по видеосвязи на пленарном заседании саммита БРИКС.
По словам Путина, использование национальных валют в торговле между странами неуклонно увеличивается. Президент добавил, что в 2024 году доля рубля и валют дружественных стран в международных взаиморасчётах РФ со странами БРИКС составила 90%.
Ранее Путин заявил, что БРИКС существенно превосходит G7 по экономике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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