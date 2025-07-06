Путин: расчёты в нацвалютах между странами БРИКС растут

Расчёты в национальных валютах между государствами БРИКС растут. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления по видеосвязи на пленарном заседании саммита БРИКС.

Путин: БРИКС существенно превосходит G7 по экономике

По словам Путина, использование национальных валют в торговле между странами неуклонно увеличивается. Президент добавил, что в 2024 году доля рубля и валют дружественных стран в международных взаиморасчётах РФ со странами БРИКС составила 90%.

Ранее Путин заявил, что БРИКС существенно превосходит G7 по экономике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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