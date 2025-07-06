СМИ: Число погибших из-за наводнения в Техасе выросло до 69

По данным CBS News, спасательные работы на воде ведутся вдоль реки Гваделупе, которая быстро поднялась рано утром в пятницу до высоты двухэтажного здания.

Как сообщил шериф округа Керр Ларри Лейта, в округе погибли 59 человек. Среди погибших 38 взрослых и 21 ребенок.

Как добавил Лейта, по меньшей мере 11 воспитанников лагеря Mystic пропали без вести, вместе с одним вожатым. Это первое надежное число, которое официальные лица предоставили относительно воспитанников лагеря, которые остаются пропавшими без вести, после того, как в субботу они оценили, что их может быть до 27. Шериф ранее сообщил, что в лагере Мистик находилось около 750 детей, когда произошло наводнение.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел режим бедствия в округе Керр, сообщает Tegram-канал «Радиоточка НСН».