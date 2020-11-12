Вирусолог объяснил заражения привитых от COVID-19 медиков

Ещё у одного российского медика выявили коронавирус уже после того, как ему сделали первый укол двухкомпонентной вакциной от COVID-19 - на этот раз в Кузбассе. Инфекцию у него нашли на 5-6 сутки после вакцинации. Накануне о схожем случае рассказали и в пресс-службе алтайского Минздрава – проведённые на 7-10 день после первой прививки вакциной «Спутник V» тесты подтвердили наличие заболевания у троих медиков.

Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН предположил два варианта, вследствие которых вакцинируемые все же заболели коронавирусом.

«Инкубационный период при COVID-19 составляет две недели, так что, по всей видимости, эти люди были инфицированы. На ранних стадиях очень трудно определить, что имеется инфицирование. Также может идти речь о том, что кто-то был в группе сравнения – тех, кто не получал вакцину. Следовательно, тут ничего такого страшного и необычного нет. Так бывает не только при этой вакцине, но и при других. Например, когда идет повышенная заболеваемость гриппом, мы приостанавливаем прививание. Здесь же (что касается коронавируса – прим. НСН) необходимость есть, заболеваемость не чересчур высокая, и такие накладочки могут быть», - считает Малышев.

При этом, он отметил, что идея изолировать людей перед вакцинацией, хоть и является хорошей и обоснованной, но невозможна. Соответственно, «ожидать каких-либо изменений» в технологии проведения вакцинирования не стоит, заключил вирусолог.