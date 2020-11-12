Вирусолог объяснил заражения привитых от COVID-19 медиков

Инфекционист, доктор медицинских наук в эфире НСН назвал причины, из-за которых тесты медиков на COVID-19 в Кузбасе и Алтае оказались положительными после вакцинации.

Ещё у одного российского медика выявили коронавирус уже после того, как ему сделали первый укол двухкомпонентной вакциной от COVID-19 - на этот раз в Кузбассе. Инфекцию у него нашли на 5-6 сутки после вакцинации. Накануне о схожем случае рассказали и в пресс-службе алтайского Минздрава – проведённые на 7-10 день после первой прививки вакциной «Спутник V» тесты подтвердили наличие заболевания у троих медиков.

Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН предположил два варианта, вследствие которых вакцинируемые все же заболели коронавирусом.

«Инкубационный период при COVID-19 составляет две недели, так что, по всей видимости, эти люди были инфицированы. На ранних стадиях очень трудно определить, что имеется инфицирование. Также может идти речь о том, что кто-то был в группе сравнения – тех, кто не получал вакцину. Следовательно, тут ничего такого страшного и необычного нет. Так бывает не только при этой вакцине, но и при других. Например, когда идет повышенная заболеваемость гриппом, мы приостанавливаем прививание. Здесь же (что касается коронавируса – прим. НСН) необходимость есть, заболеваемость не чересчур высокая, и такие накладочки могут быть», - считает Малышев.

При этом, он отметил, что идея изолировать людей перед вакцинацией, хоть и является хорошей и обоснованной, но невозможна. Соответственно, «ожидать каких-либо изменений» в технологии проведения вакцинирования не стоит, заключил вирусолог.

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Несмотря на случаи заражения коронавирусом после вакцинации, в регионах России ждут появления вакцины в местных клиниках.

Так, ректор Смоленского госуниверситета Роман Козлов отметил в беседе с НСН, что в Смоленской области «пока вакцинация не проходит», но сомнений в эффективности российской вакцины «Спутник V» нет.

«Мурашко (глава Минздрава РФ - прим. НСН) сказал, что в ноябре или декабре только начнётся. Вакцине, конечно, доверяем. Она проходит третью фазу исследования. Первые две фазы показали ее безопасность и эффективность. Ждем результаты третьей фазы для того, чтобы получить точные цифры эффективности. Но мы абсолютно уверены, что вакцина на аденовирусных векторах "Спутник V" очень перспективна», - пояснил Козлов.

Ранее исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН рассказала о рисках россиян при вакцинации от коронавируса.

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ФОТО: pixabay.com
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