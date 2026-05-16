СМИ: Стармер может уступить пост премьера мэру Большого Манчестера

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может добровольно уйти в отставку, сложив полномочия в пользу мэра графства Большой Манчестер Энди Бернэма. Об этом пишет Telegraph.

Ранее Бернэм заявил о планах выставить свою кандидатуру на довыборы в Палату общин парламента Британии от округа Мейкерфилд. Довыборы должны пройти 18 июня из-за отставки представляющего округ действующего депутата-лейбориста Джоша Симонса. Если Бернэм победит в голосовании, он сможет попасть в парламент и претендовать на пост премьер-министра.

Как сообщают источники, Стармер рассматривает «все варианты». Политик может добровольно покинуть пост премьера, если различные группировки в британской Лейбористской партии консолидируются вокруг Бернэма. При этом Стармер не будет уходить в отставку до объявления итогов довыборов в Мейкерфилде.

Ранее руководитель центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН заявила, что Кир Стармер не допускает ярких конкурентов до власти, а все остальные не лучше, чем он, поэтому политик остается у руля в Британии.

