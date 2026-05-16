Трамп заявил, что Китай может приобрести у Boeing 750 самолетов

Китай может приобрести у США 750 самолетов Boeing. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп каналу Fox News.

Ранее американский лидер рассказал, что Пекин согласился на закупку 200 воздушных судов. Китай еще не подтвердил эту сделку.

«Я сказал Boeing и General Electric... если они проделают хорошую работу, мы можем довести их количество до 750», - указал Трамп.

Накануне президент США в ходе визита в Китай заявил, что Вашингтон и Пекин заключили «фантастические торговые сделки», которые станут замечательными для обеих стран.

