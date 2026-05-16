Умер сыгравший доктора Ватсона британский актер Дэвид Берк

Британский актер Дэвид Берк умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает радио LBC.

По его данным, артист скончался 10 мая. Причины смерти не называются.

Дэвид Берк родился в 1934 году в Ливерпуле. Актер учился в Королевской академии драматического искусства, с 1960-го работал в театре, на телевидении и радио. Берк получил широкую известность, сыграв роль доктора Джона Ватсона в телесериале «Приключения Шерлока Холмса» в 1980-х годах. Кроме того, на счету актера десятки театральных и киноработ.

Ранее в возрасте 82 лет умер британский актер и писатель Майкл Пеннингтон.

