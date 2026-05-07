Захарова: Власти Армении нарушили обещание не предпринимать шагов против России
Власти Армении не сдержали обещания не предпринимать шагов против России. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как пишет RT, она отметила, что в Ереване «весьма радушно принимали» украинского президента Владимира Зеленского, который из столицы республики угрожал ударами по параду в Москве 9 мая.
«И никто из нынешнего руководства Армении Зеленского не одёрнул. Так вы на чьей исторической стороне?» - поинтересовалась дипломат.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал встретившихся в Ереване Зеленского и премьер-министра Армении Никола Пашиняна «русофобами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
