Милонов выступил против запрета на экскурсии по крышам Петербурга
Виталий Милонов заявил НСН, что экскурсии должны продолжаться, но при гарантии безопасности людей и комфорта жителей Петербурга.
Необходимо разработать легальный и безопасный маршрут для прогулок по крышам Петербурга, а не запрещать их полностью, заявил депутат Госдумы и уроженец Ленинграда Виталий Милонов в беседе с НСН.
Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга потребовала заблокировать сайты с экскурсиями по крышам. Прокуратура провела проверку сайтов, где размещены фотографии и сведения об организации незаконных экскурсий и прогулок по крышам многоквартирных жилых домов. Надзорное ведомство считает, что размещение подобной информации подпадает под требования ст. 238 УК об ответственности за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Милонов призвал решать проблему иным путем.
«Мы прекрасно понимаем, что на сайтах самое меньшее количество людей заказывает эти экскурсии. Чаще всего это другие способы, включая различные каналы. Я бы все-таки подумал над разработкой легального маршрута прогулок по крышам. У нас полно террас, полно крыш, где могут находиться люди. Как житель Петербурга я категорически против того, чтобы у меня над потолком кто-то ходил или пролетал… Люди же думают, что это безопасно, но это не так. Лучше всего выработать легальный маршрут для экскурсий, спокойно там людей водить, тогда никакие сайты не потребуется закрывать», - рассказать он.
По его словам, полностью отбирать хлеб у отрасли не стоит, необходимо договариваться.
«Моя первая профессия – это гид-переводчик, я сам водил экскурсии. Я могу сказать, что все люди в этом бизнесе друг друга знают. Надо просто обсудить все с людьми, не запрещать все резко и лишить хлеба, а предложить альтернативу. Экскурсии должны продолжаться, но при гарантии безопасности людей и комфорта жителей Петербурга. Если мое участие будет возможно, я с удовольствием включусь в эту работу», - добавил собеседник НСН.
Муниципалитеты совместно с управляющими компаниями должны проследить за тем, чтобы все выходы на крыши были закрыты, особенно в Санкт-Петербурге, где из такой смертельно опасной прогулки сделали целую индустрию. Об этом в пресс-центре НСН рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, комментируя увлечение подростков прогулками по крышам.
