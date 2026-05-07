«Мы прекрасно понимаем, что на сайтах самое меньшее количество людей заказывает эти экскурсии. Чаще всего это другие способы, включая различные каналы. Я бы все-таки подумал над разработкой легального маршрута прогулок по крышам. У нас полно террас, полно крыш, где могут находиться люди. Как житель Петербурга я категорически против того, чтобы у меня над потолком кто-то ходил или пролетал… Люди же думают, что это безопасно, но это не так. Лучше всего выработать легальный маршрут для экскурсий, спокойно там людей водить, тогда никакие сайты не потребуется закрывать», - рассказать он.

По его словам, полностью отбирать хлеб у отрасли не стоит, необходимо договариваться.

«Моя первая профессия – это гид-переводчик, я сам водил экскурсии. Я могу сказать, что все люди в этом бизнесе друг друга знают. Надо просто обсудить все с людьми, не запрещать все резко и лишить хлеба, а предложить альтернативу. Экскурсии должны продолжаться, но при гарантии безопасности людей и комфорта жителей Петербурга. Если мое участие будет возможно, я с удовольствием включусь в эту работу», - добавил собеседник НСН.

Муниципалитеты совместно с управляющими компаниями должны проследить за тем, чтобы все выходы на крыши были закрыты, особенно в Санкт-Петербурге, где из такой смертельно опасной прогулки сделали целую индустрию. Об этом в пресс-центре НСН рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, комментируя увлечение подростков прогулками по крышам.

