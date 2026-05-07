Психолог: С введением медиапатрулей травля в школе может усилиться
Соцсети должны быть под запретом для детей до 13 лет, поскольку у них еще не развито критическое мышление, сказала НСН Яна Булаева.
Хотя бы один раз с травлей сталкивались от 70% до 80% детей, хуже всего то, что хулиганы остаются безнаказанными, их поведение закрепляется. Об этом в пресс-центре НСН заявила клинический психолог Яна Булаева.
«Сегодня 50% детей хотя бы однажды подвергались травле. Это изначально большая цифра, но, мне кажется, она неточная, по факту это 70–80% детей. Меня расстраивает, что на государственном уровне, в том числе в системе образования, не ведется работа с этим (нужно внедрять соответствующие программы) и что дети, которые занимаются травлей, остаются безнаказанными, их поведение из–за этого закрепляется. На государственном уровне нужно срочно решать эту проблему, этим занимаются не только мальчики, но и девочки, и даже учителя, это не только физическое абьюзивное поведение, но еще и психоэмоциональное», — сказала Булаева.
Собеседник НСН также призвала запретить соцсети для детей до 13 лет.
«Травля действительно может усилиться с появлением медиапатрулей и кибердружин. Но программу нужно все равно внедрять и адаптировать ее, если травля будет расти. Та часть головного мозга, которая отвечает за критическое мышление и за импульсы, дозревает только к 25 годам. Есть, конечно, осознанные подростки, есть семьи, которые говорят со своими детьми, образовывают их, проводят некую цифровую гигиену. Однако такой ребенок может прийти в школу, где у него будет некий авторитет, либо это будет какой-то блогер, который рассказывает про запрещенные вещества, и ребенок будет поддаваться этому влиянию. Поэтому я выступаю за полный запрет соцсетей для детей хотя бы до 13 лет, потому что то, что они там смотрят, — это ужас, а ограничения, которые выставляют родители, дети легко снимают. Нужно также вводить предметы по критическому мышлению и по цифровой гигиене», — подытожила она.
Ранее вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности», председатель правления Союза саморегулируемых организацией негосударственной сферы безопасности Сергей Силивончик заявил, что сегодня никто не проконтролирует контент лучше, чем сами соцсети и видеохостинги, а КПД от будущих медиапатрулей и кибердружин еще только предстоит узнать.
