Хотя бы один раз с травлей сталкивались от 70% до 80% детей, хуже всего то, что хулиганы остаются безнаказанными, их поведение закрепляется. Об этом в пресс-центре НСН заявила клинический психолог Яна Булаева.

«Сегодня 50% детей хотя бы однажды подвергались травле. Это изначально большая цифра, но, мне кажется, она неточная, по факту это 70–80% детей. Меня расстраивает, что на государственном уровне, в том числе в системе образования, не ведется работа с этим (нужно внедрять соответствующие программы) и что дети, которые занимаются травлей, остаются безнаказанными, их поведение из–за этого закрепляется. На государственном уровне нужно срочно решать эту проблему, этим занимаются не только мальчики, но и девочки, и даже учителя, это не только физическое абьюзивное поведение, но еще и психоэмоциональное», — сказала Булаева.