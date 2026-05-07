Трунов допустил провокацию против арестованного адвоката Карабанова
То, какое наказание грозит адвокату Александру Карабанову, будет зависеть от того, признают ли его посредником при передаче взятки, сказал НСН Игорь Трунов.
Против арестованного адвоката Александра Карабанова могла быть допущена провокация, его могли специально поместить в СИЗО, чтобы надавить на него и сподвигнуть к самооговору. Об этом НСН заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.
Арестованный адвокат Александр Карабанов пытался помочь соучредителю компании «Интертехника» Алексею Леденеву, которого следствие подозревает в хищении имущества у оборонного гиганта «Концерн Калашников». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Уточняется, что Карабанов потребовал передать денежные средства в размере 7 млн рублей, из которых 2 млн рублей – в качестве аванса, предназначенного якобы для передачи следственным органам. Однако деньгами Карабанов распорядился по своему усмотрению, а Леденеву в свою очередь вменяют покушение на дачу взятки. Трунов объяснил, какое наказание грозит Карабанову.
«На суде проверяется фактура обвинения, доказательства. Понятно, что наша судебная система грешит жесткостью в избрании меры пресечения, у нас вообще чуть что не так — сразу под стражу, а не, например, под домашний арест, вряд ли Карабанов опасен для общества. В обязанности суда входит проверка доказательств, по крайней мере, предварительная. Против Карабанова возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, здесь санкция — от нуля до 10 лет лишения свободы. Адвокат не является должностным лицом, поэтому следствие квалифицирует его действия как мошенничество, то есть обещание передать деньги должностным лицам или решить вопрос. С учетом покушения на дачу взятки, которое вменяют Леденеву, возникает старая опасная квалификационная развилка. Если адвокат выступал посредником при передаче взятки, ему грозит от семи до 12 лет по статье 291.1 УК РФ. Если он создавал видимость возможности повлиять на должностных лиц, то это статья 159 УК РФ с санкцией от нуля до 10 лет», — сказал Трунов.
Собеседник НСН также предположил, что в отношении Карабанова могла быть допущена провокация.
«Вопрос в том, не было ли провокации в отношении адвоката. Очень часто бывает такая ситуация, когда адвокатский гонорар фигурирует как взятка. Карабанов — известный и опытный адвокат, вероятность того, что такая тривиальная ситуация произошла со столь крупным специалистом, вызывает определенные сомнения в части провокации. Он мог кому-то перейти дорогу, могли быть проблемы с правоохранительной системой. Здесь предстоит длительная борьба. Его будут представлять другие адвокаты, которые тоже не беззубые и будут собирать альтернативные доказательства», — добавил юрист.
В заключение Трунов допустил, что Карабанова могли поместить в СИЗО, чтобы надавить на него.
«Тюрьма — это рычаг давления, склонения к самооговору, торга. Она понятна, когда правонарушитель опасен, когда это террорист или коррупционер. Но с каких пор мошенник опасен для общества? Поэтому здесь у меня возникают сомнения в части провокации», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что задержание Карабанова может быть связано с делом «Русагро».
