В Москве не выявляли случаев клещевого энцефалита
Случаи заражения клещевым энцефалитом в Москве не фиксировались, а природные очаги этого заболевания в регионе отсутствуют, сообщила «Газете.Ru» доцент Государственного университета просвещения Ольга Трофимова.
По ее словам, потенциальные природные зоны распространения инфекции отмечены только в Талдомском и Дмитровском районах Подмосковья, однако за все время наблюдений там также не зарегистрировано ни одного случая заболевания. При этом около 15% клещей в Москве и области могут быть носителями боррелиоза.
Эксперт пояснила, что заражение возможно не только через укусы клещей, но и при употреблении сырого молока, если животные инфицированы после контакта с паразитами.
Она добавила, что избежать риска помогает термическая обработка — возбудители энцефалита и боррелиоза погибают при кипячении или пастеризации молока, передает «Радиоточка НСН».
- Российские школьники взяли максимум медалей на олимпиаде по химии
- Минфин США отверг данные о доходах России от нефти
- Суд вернул Блиновской квартиру в Ярославле
- Более 10 стран попросили США продлить ослабление санкций против России
- Станут дешевле: Какие автобренды первыми вернутся в Россию
- Песков: Москва надеется, что визиты Уиткоффа и Кушнера в РФ продолжатся
- Санчес лавирует: Почему в Испании заговорили о независимой Каталонии
- Аномальное дробление: В России растет число шаурмичных и придорожных кафе
- В издательсте АСТ ответили на требование Бастрыкина проверить книги Остера