Вирусолог предупредил о росте заболеваемости гриппом на фоне новой волны коронавируса
Подъема заболеваемости гриппом стоит ожидать в текущем году на фоне четвертой волны коронавирусной инфекции. Об этом заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
Эксперт отметил, что из-за контактов людей в школах и университетах, а также массового возвращения россиян из отпусков третья волна COVID-19 фактически перешла в новую. На эту ситуацию наложилось распространение штамма «дельта», что и стало причиной роста заболеваемости коронавирусом.
В дальнейшем распространение инфекции усилится, считает Нетесов.
«Дело в том, что одна из причин того, что не было эпидемии гриппа в прошлом году – ношение масок. У гриппа репродуктивное число намного меньше, чем у коронавируса, и поэтому маска во многом защищает. Сейчас люди не носят маски, а значит, что, к сожалению, стоит ожидать и подъема по гриппу», — цитирует ученого РИА Новости.
Нетесов призвал носить маски и ускорять темпы вакцинации.
Ранее в научном центре «Вектор» сообщили, что коронавирусная инфекция в организме значительно усложняет течение вируса гриппа, пишет РИА ФАН.
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