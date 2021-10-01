Вирусолог предупредил о росте заболеваемости гриппом на фоне новой волны коронавируса

Эксперт отметил, что из-за контактов людей в школах и университетах, а также массового возвращения россиян из отпусков третья волна COVID-19 фактически перешла в новую. На эту ситуацию наложилось распространение штамма «дельта», что и стало причиной роста заболеваемости коронавирусом.

В дальнейшем распространение инфекции усилится, считает Нетесов.

«Дело в том, что одна из причин того, что не было эпидемии гриппа в прошлом году – ношение масок. У гриппа репродуктивное число намного меньше, чем у коронавируса, и поэтому маска во многом защищает. Сейчас люди не носят маски, а значит, что, к сожалению, стоит ожидать и подъема по гриппу», — цитирует ученого РИА Новости.

Нетесов призвал носить маски и ускорять темпы вакцинации.

Ранее в научном центре «Вектор» сообщили, что коронавирусная инфекция в организме значительно усложняет течение вируса гриппа, пишет РИА ФАН.

