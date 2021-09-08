Вирусолог ответил на заявление ВОЗ о выходе мира на плато по заболеваемости COVID-19
Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов прокомментировал заявление Всемирной организации здравоохранения о выходе мира на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщает RT.
По его словам, у ВОЗ есть объективные данные, которые говорят, что уровень инфицирования COVID-19 не меняется на протяжении определённого времени.
Как отметил вирусолог, единственным возможным вариантом снизить уровень заболеваемости является вакцинация.
Напомним, эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила о выходе мира на плато. Между тем, ван Керкхове отметила, что ситуация разнится в зависимости от региона.
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