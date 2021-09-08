Вирусолог ответил на заявление ВОЗ о выходе мира на плато по заболеваемости COVID-19

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов прокомментировал заявление Всемирной организации здравоохранения о выходе мира на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщает RT.

ВОЗ: Мир вышел на плато по заболеваемости от COVID-19

По его словам, у ВОЗ есть объективные данные, которые говорят, что уровень инфицирования COVID-19 не меняется на протяжении определённого времени.

Как отметил вирусолог, единственным возможным вариантом снизить уровень заболеваемости является вакцинация.

Напомним, эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила о выходе мира на плато. Между тем, ван Керкхове отметила, что ситуация разнится в зависимости от региона.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВОЗЭпидемияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры